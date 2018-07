Vom Baum zum Balken

Der Umgang mit Holz im Mittelalter war wichtig, gefahrvoll und sehr anstrengend. Bei einer Mitmach-Aktion am Sonntag, 15. Juli, von 11 bis 17 Uhr im Walder-lebniszentrum in der Weinstraße 100 bekommt man einen kleinen Einblick in diese Welt. Um Anmeldung bis Freitag, 13. Juli, über E-Mail an wez.erlangen@aelf-fu.bayern.de wird gebeten. red