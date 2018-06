Vom Bankett in den im Straßengraben

Ein 18-jähriger Fahranfänger geriet auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Elsendorf und Frickenhöchstadt in einer Linkskurve auf das Bankett und fuhr mit seinem VW Golf in den Graben. Beim Unfall wurde der junge Fahrer verletzt und mit Verdacht einer Schulterfraktur ins Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.