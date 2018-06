red



"Mit dem Rad vom Bad in die Rhön" heißt es bei der Bäderland Radtour, die am Montag, 25. Juni, stattfindet. Die Arbeitsgruppe Heilbäder der Bäderland Bayerische Rhön GmbH & Co. KG hat sich das Ziel gesetzt, unsere Region als Gesundheits- und Bäderregion zu profilieren.Die Bäderland Radtour ist neben der sportlichen Attraktivität auch ein Zeichen, um Stärken und das Zusammengehörigkeitsgefühl der fünf Bäderorte und der beiden Landkreise Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen zu zeigen.Seit dem Jahr 2004 steht das Fahren von Bad zu Bad für eine Fahrradtour von Bad Königshofen über Bad Neustadt, Bad Bocklet, Bad Kissingen bis nach Bad Brückenau.In diesem Jahr soll diese gemeinsame Veranstaltung wieder in Bad Neustadt starten. Diesmal geht es allerdings in einer Rundfahrt in die Rhön und wieder zurück nach Bad Neustadt. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Stadthalle in Bad Neustadt. In die Pedale gestrampelt wird dann gemeinschaftlich um 9.15 Uhr.Die 1. Haltestelle ist das Kloster Wechterswinkel (gegen 10 Uhr), wo auf die Besucher eine Führung durch die historischen Mauern wartet. Die Mittagspause mit Selbstversorgung werden die Radler in der Umweltbildungsstätte Oberelsbach (gegen 12.15 Uhr) verbringen. Auch hier besteht die Möglichkeit zu einer Führung.Das Ende der Tour ist gegen 15 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Neustadt. Hier erwarten die Radfahrer Kaffee und Kuchen und Livemusik mit der Promiband. Jeder kann mitfahren.Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Das Tragen eines Fahrradhelmes ist erwünscht. Während der Pause ist eine Verpflegung auf eigene Kosten möglich. Nähere Informationen unter: www.tourismus-nes.de