Vom Babystrampler bis zum Kinderwagen

Die Mutter-Kind-Gruppe lädt zum Herbst-/Winter-Basar am Sonntag, 6. Oktober, von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Nordwaldhalle in Nordhalben ein. Der Einlass für Schwangere ist bereits ab 10 Uhr inklusive einer Begleitperson möglich.

Am Samstag, 5. Oktober, von 9 bis 17 Uhr können folgende Waren in Kommission abgegeben werden: Saubere, gut erhaltene und modische Kinderbekleidung bis Größe 176 - allerdings keine Schuhe, Umstandsbekleidung, Kinderwagen, Buggies, Autositze, Kindermöbel, Reise- oder Kinderbetten, Tragetaschen, Spielsachen (keine Stofftiere und Handpuppen), Wintersportartikel oder Faschingsartikel. Die Annahme der Waren ist auf 50 Teile pro Anbieter begrenzt. Die Auszahlung und Abholung der nicht verkauften Artikel findet am Basartag zwischen 17.30 und 18 Uhr statt. Nähere Informationen gibt es bei Monja Roth unter der Telefonnummer 09267/8268 oder bei Sandra Adler 09267/914687. red