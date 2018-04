- In der Straße Am Flügelbahnhof beobachtete am Sonntag gegen 0.05 Uhr eine Frau durch das Fenster, wie eine Hausbewohnerin mit dem Auto beim Ausparken gegen die Front ihres Fahrzeugs fuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin einfach weg. Insgesamt war nur ein Schaden von 50 Euro entstanden. Die Verursacherin gab an, vom Anstoß nichts gemerkt zu haben. pol