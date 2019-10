Vom Acker auf den Teller

"Bio kann jeder - na klar": Die bundesweite Kampagne der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat es sich zum Ziel gemacht, mehr Nachhaltigkeit und biologische Lebensmittel in die Gemeinschaftsverpflegung zu integrieren, besonders in Schulen und Kindertagesstätten. Am morgigen Donnerstag, 17. Oktober, findet deshalb von 14 bis 18 Uhr im Bürgerhaus des Bauernmuseums Bamberger Land (Hauptstraße 3 und 5) in Frensdorf ein Workshop statt. Das Thema lautet "Bio-Essen für Kinder: Vom Acker bis auf den Teller". red