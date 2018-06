Vom 22. bis 24. Juni lodern viele Feuer

Lauenstein

Am Wochenende werden im Kreis Kronach an vielen Orten die traditionellen Johannisfeuer entzündet. Die Redaktion hat die ihr bekannten Termine am Freitag, Samstag und Sonntag aufgelistet.22. Juni, ab 17 Uhr, Johannisfeuer am Fußballplatz in22. Juni, 18 Uhr, Posaunenchor Burggrub: Johannisfeuer auf dem Gelände derim Bergmannsweg inmit Fackelzug für die Kinder - in Begleitung eines Elternteiles. Die "Reiterequipe der Ranch" bietet Ponyreiten an.22. Juni, 18 Uhr, FFW: Johannisfeuer am Feuerwehrgerätehaus - mit Hüpfburg für die Kleinsten (Ausweichtermin 29. Juni)22. Juni, 19.30 Uhr, FFW: Johannisfeuer auf dem Sportgelände des SV Buchbach22. Juni, 19 Uhr, Katholische Jugend: Johannisfeuer am Heimkehrerkreuz22. Juni, ab 19.30 Uhr, FFW: Johannisfeuer in Wilhelmsthal22. Juni, 19.30 - 22.30 Uhr, Kath. Pfarrei: Johannisfeuer auf der Wiese neben der Kreuzbergkapelle22. Juni, 18 Uhr: Johannisfeuer am Fernsehturm in22. Juni, 19 Uhr, FFW/Musikverein Pressig: Johannisfeuer Festplatz Klug/Weiß am Anger in(bei schlechtem Wetter im Zelt)22. Juni, ab 18.30 Uhr: Johannisfeuer mit Zeltbetrieb und Fackelzug für die Kinder in22. Juni, ab 18 Uhr, FC Gehülz : Johannisfeuer auf dem Sportgelände in22. Juni, ab 18 Uhr, FFW Dörfles: Johannisfeuer mit Kinderprogramm in22. Juni, ab 18.30 Uhr, FFW: Johannisfeuer auf der Wiese gegenüber dem Friedhof23. Juni, ab 20 Uhr: Johannisfeuer mit Public Viewing auf dem Sportplatz23. Juni, 19 Uhr, FFW: Johannisfeuer auf dem Platz "Avalon Nord"23. Juni, 19 Uhr, VVB: Johannisfeuer am Sportgelände des TSV Windheim23. Juni, ab 19 Uhr, Radfahrer-Verein All Heil Eibenberg/FFW Eibenberg: Johannisfeuer an der Wiese zur Hühnerleiter in- dazu Livemusik mit Tim + Flo23. Juni, KLJB Lahm: Johannisfeuer bei der Wiese am Jugendheim23. Juni, SC Effelter: Johannisfeuer am Sportplatz23. Juni, ab 18 Uhr, Angelverein Petri Heil Haßlachtal e.V.: Johannisfeuer am Weiher mit DJ "Long Man" - jedes Kind erhält eine Bratwurst und ein Freigetränk.23. Juni, ab 18.30 Uhr FFW Stockheim: Johannisfeuer mit Public Viewing am Festplatz "Maxschacht"23. Juni, 19 Uhr, FFW Neukenroth: Johannisfeuer am 1. Wehr in23. Juni, Verein der Hundefreunde Kronach : anschließend an den Tag der offenen Tür: Johannisfeuer am Vereinsheim an der24. Juni, 18 Uhr, FFW: Johannisfeuer bei der Maschinenhalle Fam. Schwarz