Volvo vor Streitberger Freibad angefahren

Auf dem Freibadparkplatz in Streitberg ist es am Sonntag zu einer Unfallflucht gekommen. Am Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr hatte eine 27-Jährige ihren weißen Volvo vor dem Familienschwimmbad geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung am hinteren Stoßfänger fest. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.