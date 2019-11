Volvo angefahren und geflüchtet

Ein weißer Volvo C 30, der am Bahnhof geparkt war, wurde am vergangenen Wochenende von einem bislang Unbekannten am hinteren linken Kotflügel angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern.