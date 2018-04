Vollversammlung des Kreisjugendrings bestätigte die Spitze beinahe komplett

Die Neuwahlen brachten bei der Vollversammlung des Kreisjugendrings (KJR) kaum Veränderungen. Nach der neuen Satzung mussten alle Posten geheim gewählt werden. Damit bleibt Andy Fischer weiterhin Vorsitzender, sein Vertreter ist auch künftig Sebastian Görtler. Weitere Vorstandsmitglieder sind Charlotte Deuerling, Nadine Deuerling, Alexandra Kaiser, Claudia Ruß und Philipp Wich (neu). Vorsitzender Fischer blickte im wichtigsten Entscheidungsgremium des KJR, der Vollversammlung, auf ein, wie er sagte, glorreiches Kreisspielfest zurück.



"Nerv der Zeit getroffen"

Die nochmals gestiegenen Besucherzahlen zeigen, dass man den "Nerv der Zeit" getroffen habe. Erstmals seit längerer Zeit habe man sich wieder mit den Fraktionsspitzen des Kreistags getroffen und dabei versucht "Brücken zu schlagen" und vorhandene Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Als eine "schwere Geburt" bezeichnete er die neue Homepage, welche auf dem Weg gebracht wurde und praxisgerecht aufgebaut ist. Nunmehr können alle durch ihre Beiträge diese mit Leben erfüllen.

Vorstandsmitglied Moritz Wicklein berichtete von einer gelungenen Ausflugswoche in den Pfingstferien nach London. Charlotte Deuerling ging nochmals auf die tolle Beiträge beim letztjährigen Jugendpreis (wir berichteten) ein, während Alexandra Kaiser über die "Ferienmacher" mit 40 Kindern berichtete.

Das Spielmobil sei in 13 Gemeinden bei 23 Einsätzen gewesen und wurde von 330 Kindern sehr gut angenommen. Die Geschäftsführerin Eva Wicklein stellte die Jahresrechnung 2017 vor. Der Haushalt beträgt 95 268 Euro. Aufgrund zu weniger Anmeldungen musste die Schottlandfahrt abgesagt werden. Aufgrund öfteren Fernbleibens bei der Vollversammlung musste der Deutschen Jugend Europa (djo) und den Jungfliegern die Vertretungsrechte entzogen werden.

Durchs Programm der Vollversammlung führte stellvertretender Vorsitzender Sebastian Görtler. Grußworte sprachen der weitere Stellvertreter des Landrats Bernd Steger und Zweiter Bürgermeister Ludwig Pötzinger.

Die Vorsitzende des Bezirksjugendrings Katharina Stubenrauch verwies auf vielfältigen Aktivitäten in Kronach und lobte das umfangreiche Angebot für die Jugendlichen. Sie legte die vom Bezirk angebotene Medienfachberatung ans Herz und bat diese auch entsprechend in Anspruch zu nehmen. mw