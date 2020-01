Volltrunkener lässt Telefon mitgehen

Ein augenscheinlich betrunkener 24-Jähriger entwendete am Montag gegen 18.30 Uhr das schnurlose Telefon einer Spielothek in der Straße In der Au. Grund hierfür dürfte gewesen sein, dass er dort keinen Alkohol mehr bekam. Er wurde wenig später von Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels in einer nahe gelegenen Tankstelle gestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab den stattlichen Wert von 3,36 Promille, weshalb er nach Hause gebracht und in die Obhut seines Vaters übergeben wurde. Dieser rief kurze Zeit später allerdings bei der Polizei an und teilte mit, dass sein Sohn die Wohnung wieder verlassen habe. Er konnte in der näheren Umgebung schließlich aufgegriffen und in Gewahrsam genommen werden. Die Nacht musste er dann in einer Ausnüchterungszelle verbringen.