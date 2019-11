Volltrunken schon am Nachmittag

Kulmbacher Polizeibeamte ertappten am Montagnachmittag einen Kulmbacher Autofahrer im Zustand der absoluten Fahruntüchtigkeit. Auf seinen Führerschein muss der Mann nun eine ganze Weile verzichten.

Gegen 14.30 Uhr kontrollierten die Beamten den 52-Jährigen im Stadtteil Weiher am Steuer seines Wagens. Hier bemerkten sie bei ihm sofort eine deutliche "Fahne" und eine verwaschene Aussprache. Ein Vortest am Kontrollort ergab schließlich einen Alkoholwert von mehr als 1,8 Promille. Die Fahrt des Mannes war damit an Ort und Stelle beendet. Der Alkoholsünder musste seinen Führerschein und seinen Autoschlüssel an die Ordnungshüter übergeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Über die Strafe und die Dauer des Fahrerlaubnisentzugs entscheiden nun die Justizbehörden . pol