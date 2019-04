Volltrunken hinters Steuer gesetzt

Ein 40-jähriger Renaultfahrer machte durch sein ungewöhnliches Verhalten am frühen Sonntagmorgen auf sich aufmerksam. Als ihn Beamte der Polizeiinspektion Coburg auf der B4 mittels Anhaltesignal aufforderten seinen Pkw zu stoppen, bremste der Mann seinen Pkw zwar unvermittelt ab, hielt aber dann mitten auf der Fahrbahn an und blieb zunächst in seinem Wagen sitzen. Er reagierte auch nicht auf die eingesetzten Beamten. Schnell war den Beamten klar, warum er nicht aussteigen wollte: Fast 1,5 Promille hatte er intus. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der rechte Reifen am Fahrzeug platt war und die Stoßstange erheblich beschädigt war. Wann und wo dies geschah, muss noch ermittelt werden. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist schon mal sicher und die wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wird folgen.