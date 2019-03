Volltreffer nach Jahr Pause

Faire Spiele, sehenswerte Treffer und überragende Torhüterleistungen: Nach einem Jahr Pause hat die Altliga des SCW Obermain ihr traditionelles Turnier in der Weismainer Grundschulturnhalle wieder zum Leben erweckt. Der Turniersieg bei der 36. Auflage war hart umkämpft und ging letztendlich an die AH des SC Jura Arnstein (8 Punkte), gefolgt von Jura-Team (7), SCW-Altliga II (6), All Stars 96 (5) und SCW-Altliga I (0).

Der Siegerehrung folgte ein harmonisches Zusammensein aller Teams. asch