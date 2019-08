Vollsperrung vor Hirschaider Kreisel

Im Bereich zwischen dem westlichen Ast der Autobahn-Anschlussstelle Hirschaid und dem Kreisverkehr Hirschaid wird derzeit die Fahrbahn erneuert. Wie das Landratsamt mitteilt, ist für die Durchführung der Asphaltierungsarbeiten nun eine kurzzeitige Vollsperrung des öffentlichen Verkehrs notwendig. Die Sperrung beginnt am kommenden Mittwoch, 7. August, und dauert bis Freitag, 9. August.

Anschließend Einbahnregelung

Die ausgeschilderte Umleitung für den öffentlichen Durchgangsverkehr führt über Hirschaid - Amlingstadt - Friesen - AS Hirschaid und umgekehrt. Der parallel verlaufende Geh- und Radweg ist von der Sperrung nicht betroffen.

Im Anschluss an die Vollsperrung werden bis zum 26. August 2019 unter halbseitiger Sperrung des Verkehrs die Markierungsarbeiten und der Schutzplankenbau ausgeführt. Die Verkehrsteilnehmer werden in Einbahnregelung in Richtung Hirschaid geführt. red