Vollsperrung in Gosberg

Wegen Straßenbauarbeiten ist die Kreisstraße FO 2, Ortsdurchfahrt Gosberg, vom Ortseingang aus Richtung Pinzberg bis zur Einmündung der St aatsstraße 2236 (Gosberger Straße nach Dobenreuth) von Montag, 29. Juli, bis Samstag, 24. August, voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über die Staatsstraße 2236 in Gosberg bis zur Einmündung in die B 470 in Reuth, über die Bundesstraße 470 durch Reuth, in Forchheim über die Theodor-Heuss-Allee und Willy-Brandt-Allee bis zum Abzweig zur St aatsstraße 2243 Forchheim-Süd. Weiter geht es entlang der Staatsstraße 2243 und die Kreisstraßen FO 8 und FO 2 bis Gosberg. red