Vollsperrung in Faschingsferien

Das städtische Bauamt Ebern teilt mit, dass die Georg-Nadler-Straße in Ebern im Bereich der Grundschule wegen Arbeiten an der Gasleitung in den Faschingsferien komplett gesperrt ist. Die Vollsperrung beginnt am 5. März und dauert voraussichtlich bis 9. März. Weitere Arbeiten erfolgen in der Woche danach (10. bis 15. März) mit einer halbseitigen Sperrung, so dass der Schulbusverkehr passieren kann. red