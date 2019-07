Tettau 25.07.2019

Vollsperrung in der Siedlungsstraße

Am kommenden Montag, 29. Juli, benötigt die Firma Schei-Dig Dach GmbH aus Saalfeld/Saale eine Vollsperrung in der "Siedlungsstraße" in Tettau im Bereich des Neubaus Zukunftsorientiertes Wohnen, um Be-...