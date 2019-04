Vollsperrung in der Kellergasse

Wegen Arbeiten an der Gasleitung muss die Kellergasse in Ebern auf Höhe der Wiese im Zeitraum vom 2. bis 17. Mai tageweise voll gesperrt werden. Ein Durchgang zur Max-Reger-Straße ist für Verkehrsteilnehmer aller Art (auch Fußgänger) während der Sperrung nicht möglich. Die Anwohner können über die Andreas-Humann-Straße zu ihren Anwesen gelangen, teilte die Stadt mit. Die Friedlandstraße in Ebern muss am Freitag, 10. Mai, wegen Bauarbeiten an einem Haus voll gesperrt werden. red