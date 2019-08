Vollsperrung für die Lohrer Straße

Die Lohrer Straße in Pfarrweisach muss am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. August, wegen Arbeiten an Wasserleitungshausanschlüssen sowie Straßenbauarbeiten voll gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Bundesstraße 279 und der Straße "Am Steiner Heid". Die Umleitung ist ausgeschildert, teilte die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern weiterhin mit. Für den Lastwagenverkehr erfolgt die Umleitung über die Bundesstraßen 279 und 303. Der Bauhof der Gemeinde Pfarrweisach kümmert sich um die Maßnahme. ft