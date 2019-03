Vollsperrung eines Teils der Siedlungsstraße

Am kommenden Freitag, 15. März, benötigt die Firma Wächter GmbH Bauunternehmen erneut eine Vollsperrung in der "Siedlungsstraße" in Tettau (Bereich des Neubaus Zukunftsorientiertes Wohnen) zur Betonierung der Bodenplatte. Eine Beschilderung ist entsprechend eingerichtet. Der Ablauf erfolgt wie bei der Sperrung in der vergangenen Woche. Der Markt Tettau bittet die Verkehrsteilnehmer, dies zu beachten. red