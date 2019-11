Vollsperrung der Schulstraße

Da sich die Straßendecke in der Schulstraße seit dem Sommer rapide verschlechtert hat, wird die Straße noch vor dem Winter instandgesetzt. Betroffen ist die Schulstraße von der Einmündung "Im Wengert" bis zur Schulstraße 11 in Bad Bocklet. Am Montag, 11., und Dienstag, 12. November, wird das Straßenstück komplett gesperrt. In diesem Zeitraum wird die Schulbushaltestelle der Grund- und Mittelschule Bad Bocklet an die Von-Hutten-Straße 2 verlegt. Die Kinder können dann über den Kirchweg und die Schulstraße zur Schule gelangen. Der Markt Bad Bocklet bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer sowie die Schüler um Verständnis. sek