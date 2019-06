Die Tiefbauverwaltung des Kreises Haßberge teilt mit, dass die Kreisstraße in der Ortsdurchfahrt Untertheres (in Richtung Wagenhausen) wegen Straßenbauarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt wird. Die Sperrung beginnt am Dienstag, 2. Juli, und endet voraussichtlich für den ersten Bauabschnitt am 20. Dezember. Die Umleitung ist örtlich ausgeschildert. red