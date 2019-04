Vollsperrung der Kreisstraße FO 31

Die Ortsdurchfahrten in Mittelrüsselbach und Kirchrüsselbach (Kreisstraße FO 31) werden wegen Straßenrestbauarbeiten im Zeitraum von Montag, 15., bis Samstag, 27. April, für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sie erfolgt von der B 2 kommend über Mittelrüsselbach, Benzendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt), Laipersdorf, Großbellhofen und Freiröttenbach (Kreis Nürnberger Land) nach Oberrüsselbach und umgekehrt. Außerdem enden daher die Busse der Linie 217 in Unterrüsselbach. Die Orte Mittel- und Kirchrüsselbach können in dieser Zeit nicht bedient werden. red