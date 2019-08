Nach Abschluss der Kanalsanierung beginnen nun die Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße BA 24 in der Ortsdurchfahrt von Wind mit dem Landkreis Bamberg als Baulastträger. Für die Durchführung der Baumaßnahme ist eine Vollsperrung des öffentlichen Verkehrs notwendig. Die Sperrung beginnt am heutigen Montag, 26. August, und dauert voraussichtlich bis 20. Dezember. Die Umleitung für den öffentlichen Durchgangsverkehr führt über Zentbechhofen - Herrnsdorf - Wingersdorf und ist ausgeschildert. red