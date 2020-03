Die Bauarbeiten im Zuge des barrierefreien Ausbaues und der Sanierung der Lucengasse in Haßfurt sind weit fortgeschritten, weshalb mit dem zweiten Bauabschnitt in der Engelmeßgasse nicht wie vorgesehen am 30. April, sondern bereits am 9. März begonnen werden kann. Das teilt die Bauverwaltung der Stadt Haßfurt mit. Dies hat den Vorteil, dass die Lucen- und Engelmeßgasse etwa vier Wochen früher fertiggestellt werden können. Die Vollsperrung der Engelmeßgasse beginnt somit am Montag, 9. März. Die Zufahrt in die Schlesingerstraße kann während der Sperrung über die obere Hauptstraße in die Stadelgasse beziehungsweise Spenglergasse erfolgen. Die Zufahrt in die Pfarrgasse ist über die Promenade möglich. Die Stadt bittet die Anlieger um Verständnis. Für Rückfragen steht Harald Bauer (Telefon 09521/688138) vom Bauamt der Stadt zur Verfügung. red