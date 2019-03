Vollgetankt und nicht bezahlt

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer betankte am Montag gegen 17.40 Uhr an einer Tankstelle in der Schönbornstraße im Stadtteil Garitz sein Fahrzeug mit 21,59 Liter Super und fuhr davon, ohne die Tankschuld von 30,20 Euro zu begleichen. Es werden nun Ermittlungen wegen Tankbetruges geführt. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet andere Verkehrsteilnehmer, die zu dem Zeitpunkt in Garitz unterwegs waren bzw. zum gleichen Zeitpunkt ihr Fahrzeug an der Tankstelle betankt haben, unter Tel.: 0971/714 90 um Hinweise, die zum Tankbetrüger führen können. pol