Volleyballer starten mit dem Training

Die Volleyballer des TSV Bad Bocklet beginnen am Mittwoch, 19. September, wieder mit dem Training in der Bad Bockleter Schulturnhalle. Die Volleykids im Alter von neun bis 13 Jahren trainieren von 16.30 bis 17.45 Uhr und die Hobby-Volleyballer von 18 bis 19.45 Uhr. Ab 19.45 Uhr trifft sich dann das Team der Freizeit-Volleyballer. Interessierte, die auch gerne mitspielen wollen, können sich an den Übungsleiter Walter Böhm (Tel.: 0151/591 618 66) wenden. sek