Der Naturbadförderverein veranstaltete sein Badfest im Naturbad. Die Mitglieder um Vorsitzenden Harald Wunder boten ein tolles Programm. Dem Beach-Volleyballturnier am Vormittag folgten am Nachmittag ein Rutschenwettbewerb und "Arschbomben-Contest". Die Besucher wurden mit Köstlichkeiten verwöhnt. Die Kirchweihgesellschaft übergab einen Rasenmäher und zwei Volleybälle an den Förderverein. Foto: Michael Wunder