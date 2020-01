Volleyball-Turnier für Freizeitspieler

Die Bad Bockleter Volleyball-Abteilung veranstaltet am Samstag, 11. Januar, ihr zwölftes Volleyball-Spaß-Turnier für Freizeit-Spieler. Die teilnehmenden Mixed-Mannschaften treten an, um von 10 bis etwa 17 Uhr in der Schulturnhalle den Wanderpokal zu gewinnen. Die Volleyball-Abteilung organisiert auch eine Bewirtung. sek