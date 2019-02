volley.ballarinas mit schwacher Leistung im Derby

Da war mehr drin: Eine etwas unglückliche 0:3-Niederlage (20:25, 21:25, 12:25) mussten die Damen der VG Bamberg im Oberfranken-Derby der Volleyball-Regionalliga bei den N.H. Young Volleys hinnehmen. Bereits bei Betreten der Halle in Neudrossenfeld merkte die VG, dass ihnen ein Gegner gegenüberstehen würde, der bereit war, alles zu geben, um den letzten Funken Hoffnung im Abstiegskampf zu wahren: VG-Trainer Mike Raddatz stimmte seine Mannschaft dementsprechend ein. So starteten die volley.ballarinas motiviert in den ersten Satz. Doch von Beginn an lief man einem Zwei-Punkte-Rückstand hinterher. Aufgrund leichter Instabilität in der Annahme, fehlender Aggressivität im Angriff und wenig Beweglichkeit in der Abwehr gelang es den Bamberg nur selten, das eigene Spiel aufzuziehen. So wuchs der Rückstand von 8:12 über 13:18 auf 14:24 an. Zwar wehrte Bamberg sechs Satzbälle ab, der 20:25-Satzverlust ließ sich dennoch nicht verhindern.

Zu Beginn des zweiten Satzes änderte Raddatz die Aufstellung, was zunächst von Erfolg gekrönt war. Das Spiel gestaltete sich nun auf Augenhöhe, 21:21. In der Endphase war das Momentum wieder auf Neudrossenfelder Seite, die Gastgeberinnen sicherten sich den zweiten Satz mit 25:21. Im dritten Satz lief nicht mehr viel zusammen: Viele Eigenfehler und wenig Druck in Aufschlag und Angriff machten es den Young Volleys leicht, den Satz mit 25:12 und das Spiel mit 3:0 zu gewinnen. nr