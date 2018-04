Volles Programm und zwei neue Ehrenmitglieder

Die Klampfengruppe eröffnete die Hauptversammlung der Kultur- und Freizeitfreunde Bad Staffelstein. Dabei zeigten die Berichte der Abteilungsleiter, dass die einzelnen Gruppen des 354 Mitglieder starken Vereins wieder sehr aktiv waren. So konnte Wanderleiter Klaus Hümmer von fünf Halbtages- und zwei Tageswanderungen berichten - wobei er die Hoffnung äußerte, dass sich künftig wieder mehr Vereinsmitglieder an den Wanderungen beteiligen.

Für die Klampfengruppe wies Gruppenleiter Rudi Paul vor allem auf das 65-jährige Bestehen im vergangenen Jahr hin, das im Rahmen des "Franggn middich" gefeiert wurde. Im Rahmen des Jubiläums wurde auf dem Staffelbergplateau ein Singabend abgehalten und zum Serenadenabend im Kurpark kamen über 400 Gäste. Weiter nannte Paul die Konzerten in den Reha-Kliniken, den Weihnachtsmarkt in Eichelsee oder das Adventskonzert in der Kirche St. Martin in Döringstadt.

Für die Kindergruppe, "Kleine Strolche" berichtete Elisabeth Elflein vom Basteln mit Holz, Kork, Tonpapier oder Styropor. Mario Kern, Leiter der Fotogruppe, erklärte, dass es ihm im vergangenen Jahr wieder Spaß mit der Gruppe gemacht habe. Die Beteiligung an den Treffen war demnach immer sehr gut, die Kameradschaft hervorragend. Er berichtete von Ausflügen in die nähere und weitere Umgebung, von Workshops, die von Mitgliedern gehalten wurden, und von Bildvorträgen im Angerstübla. Die Fotogruppe beteiligte sich auch am Pfingstferienprogramm der Stadt Bad Staffelstein, wobei jungen Fotografen Einblick in die Fotografie gegeben wurde.

Kulturreferent Karl-Heinz Müller ging auf Veranstaltungen wie die Führung durch die keltische Stadt am Staffelberg, das "Mensch-ärgere-Dich-nicht Turnier" und das Adventssingen ein. Auch die Busexkursion zum Thema Burgen nach Heldburg und zum keltischen Oppidum auf den Kleinen Gleichberg erfreute sich großer Beliebtheit.

Für die Bogenschützen berichtete Sibylle Freisleben von vielen Turnieren, die von 45 Schützen besucht wurden. Besonders hob sie das Turnier in der Toskana bei Florenz hervor. Für dieses Jahr ist die Teilnahme an den Europameisterschaften in Oberwiesenthal geplant. Bei einem Schnupperschießen brachte man zahlreichen Jugendlichen den Bogensport näher, eine Bogenfahrt nach Tirol, bei der vier Parcours bewältigt wurden, rundete das Angebot ab.

Für die Seniorengruppe sprach Georg Müller die Busfahrten in die nähere Umgebung an, bei denen Ziele wie Freudeneck, der Gügel, der Ostermarkt in Abendberg, Schloss Seehof und der Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck angesteuert wurden.

Der Wirtschaftsbericht von Mario Kern zeigte, dass die Kultur- und Freizeitfreunde finanziell - trotz enormer finanzieller Aufwendungen - solide aufgestellt sind.

Vorsitzender Hilmar Schubert freute sich, dass alle Abteilungen gut zusammenarbeiten. Unter den vielen ehrenamtlichen Helfern hob er Rainer Schaller und Ottmar Horn hervor, die zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Für ihre Treue zum Verein wurden Bernd Freisleben, Klaus Hümmer, Siegfried Hümmer, Günter Reichelt, und Barbara Stöhr (alle 40 Jahre) geehrt, seit 50 Jahren sind Peter Eßmeyer, Anton Geldner, Maria Geldner, Bernd Potzel, Anita Streit und Johann Zimmermann dabei, sogar 70 Jahre Hans Moritz und Theresia Schug. Hartmut Klamm