Volles Programm beim Waldfest

Sein traditionelles Waldfest feiert der SCK Oberwildflecken vom 20. bis zum 22. Juli. Der Fest-Betrieb beginnt am Samstag, 20. Juli, um 14 Uhr. Ein Hobby-Fußball-Turnier auf Kleinfeld startet ebenfalls um 14 Uhr. Ab 21 Uhr spielen "Dance the funky chicken" im Festzelt am Sportplatz. Am Sonntag, 21. Juli, wird ab 10.30 Uhr gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Von 11 bis 14 Uhr findet ein Fußballturnier mit U9-Mannschaften statt. Um 15 Uhr beginnt die traditionsreiche "Muna Playback Show". Um 17 Uhr findet ein Freundschaftsspiel zwischen der SG Ginolfs und der SG Eintracht Oberleichtersbach II statt. Am Montag, 22. Juli, beginnt der Festbetrieb mit Mittagstisch um 12 Uhr. Ab 14 Uhr wird ein Hüpfhaus für Kinder aufgebaut. Das Bogenschießen beginnt um 16 Uhr. Der Festausklang mit Kesselfleisch beginnt ab 17.30 Uhr. bit