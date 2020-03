Voller Terminkalender für die Trachtler

Bei der Hauptversammlung hat der 142 Mitglieder starke Heimat- und Trachtenverein Haig die Weichen für die nächsten drei Jahre gestellt. Unter der Leitung von Zweitem Bürgermeister Siegfried Weißerth kam folgendes Wahlergebnis zustande: Als Vorstände zeichnen Stefan Nüchterlein (Verwaltung), Matthias Lifka (Musik, Gesang), Ilka Gremer (Heimat, Tracht) und Frank Lifka (Haus/Sachverwaltung) verantwortlich.

Die weiteren Ergebnisse: Hauptkassierer Bernhard Welscher, Schriftführer Jochen Däumer, Unterkassierer Gerd Bechler und Georg Detsch, Revisoren Thomas Rauh und Norbert Kreul. Als Beisitzer wurden Norbert Kreul ("Haache Stöckraache"), Matthias Lifka ("Haache Volksmusikanten") Vertretung Simone Lifka, Brigitte Lifka (Heimat und Tracht), Vertretung Christin Lifka, gewählt. Zuständig als Beisitzer für Haus- und Sachverwaltung sind Wolfgang Nickol und Roger Fröba.

Die Zusammenkunft in der Trachtenstube wurde offiziell durch die "Haache Volksmusikanten" unter der Stabführung von Max Lifka unter anderem mit dem "Oberfrankenlied" musikalisch eröffnet. Die Vorstandsmitglieder Stefan Nüchterlein und Ilka Gremer informierten über ein arbeitsreiches Jahr. Höhepunkte waren vor allem das 50-jährige Bestehen des Heimat- und Trachtenvereins in der Festscheune des Rittergutes Haig von Gerd Zehnter, die Trachtenwallfahrt mit Weihbischof Herwig Gössl sowie die Ausrichtung der Hauptversammlung der oberfränkischen Gautrachtenjugend. Auf große Resonanz sei das Bierkopfrennen - Sieger wurde souverän Konstantin Mesch - gestoßen. Das nächste Bierkopfrennen findet am 28. März statt.

Erfreulicherweise habe der Mitgliederstand mit 142 Heimatfreunden - darunter 32 Trachtenträger und dreizehn Jugendliche - konstant gehalten werden können. Alle drei Abteilungen hätten sich, so Vorstandsmitglied Ilka Gremer, in die Vereinsarbeit hervorragend eingebracht.

Der Trachtenverein Haig war bei zahlreichen Terminen unterwegs. Die Betreuer der einzelnen Sparten dokumentierten ein aktives Vereinsleben. Derzeit, so Jugendleiterin Brigitte Lifka, stünden 13 Buben und Mädchen zur Verfügung, die unter anderem auch das beliebte Pfeffern zum Jahreswechsel durchgeführt haben.

Norbert Kreul informierte über die Einsätze der "Haache Stöckraache", die 28 Singproben absolvierten. Unter anderem habe man sich beim adventlichen Singen im Krankenhaus, beim Wirtshaussingen in Effelter, bei der 100-Jahrfeier der SPD Burggrub sowie beim Adventskonzert in Wilhelmsthal beteiligt. Absoluter Höhepunkt sei das weihnachtliche Konzert in der Haiger St. Annakirche mit der "Herbergssuche" gewesen. Erfreulicherweise habe Friedrich Beetz die "Stöckraache" verstärkt.

Sehr häufig waren auch die "Haache Volksmusikanten" in Aktion, berichtete Matthias Lifka. Aktuell könne man auf 16 Musiker zurückgreifen. Sehr gut integriert hätten sich die Nachwuchsmusikanten Leonhard Buckreus (Tenorhorn) und Hannes Buckreus (Trompete). Zweiter Bürgermeister Siegfried Weißerth würdigte die Breitenarbeit der Haiger Trachtler. Sie seien ein Aushängeschild der Großgemeinde Stockheim. "Der Identität mit der eigenen Heimat wird nach wie vor eine große Bedeutung beigemessen", betonte voller Freude der Zweite Bürgermeister.

Der Terminkalender umfasst heuer 42 Einsätze. Unter anderem ist man vertreten beim Bundesbezirksmusikfest in Stockheim, bei den Schützenfesten in Stockheim und Burggrub, beim Kreismusikfest in Rothenkirchen, beim Bergfest in Stockheim sowie bei der Seniorenweihnachtsfeier in der Neukenrother Zecherhalle.

Präsenz zeigt man auch bei der 100-Jahrfeier des FC Wacker Haig. Das traditionelle "Pfeffern" am 31. Dezember durchgeführt. gf