Voller Stolz auf das Seepferdchen

Janina Reuter-Schad Es war wohl ein großer Tag für die Schwimmanfänger, als sie vor kurzem die "Prüfung" für das Seepferdchen-Abzeichen im Eberner Hallenbad ablegten. Nach zwölf Unterrichtsstunden, in denen die Kinder von Grund auf das Schwimmen von den Freiwilligen der DLRG Ebern erlernt haben, ging der Schwimmkurs zu Ende. Die DLRG ist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Anforderungen

Um das Frühschwimmerzeugnis namens "Seepferdchen" zu erhalten, mussten die Kinder einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser herausholen, vom Beckenrand springen und 25 Meter schwimmen. Schließlich konnten 17 der 23 teilnehmenden Kinder am Ende das Seepferdchen entgegennehmen und es dann auf Badehose oder Badeanzug nähen lassen. Am Abschlusstag erhielten alle Mädchen und Jungen vom Ausbilder zusätzlich eine Urkunde unter großem Applaus der Eltern, die am Beckenrand saßen. Die Augen der Frühschwimmer strahlten um die Wette.

Andreas Mölter, der Leiter der technischen Ausbildung, weist darauf hin, dass es nach dem Schwimmkurs sinnvoll ist, mit den Kindern weiterhin regelmäßig zum Schwimmen zu gehen. Er und sein Trainerteam der DLRG wissen, dass sie die Kinder im Grundkurs nicht zu perfekten Schwimmern ausbilden können. Aber sie können ihnen das Rüstzeug mit auf den Weg geben. Andreas Mölter appellierte an die Eltern, das Gelernte nun zu vertiefen. Außerdem bedankte er sich bei seinen Helfern für die ehrenamtliche Arbeit.

Zuletzt waren bundesweit immer wieder Studien zitiert worden, wonach immer weniger Kinder das Schwimmen lernen. Die Schließung des Hallenbades in Zeil vor einem knappen halben Jahr hat die Diskussion auch im Landkreis befeuert. Umso wichtiger ist es, dass Buben und Mädchen, etwa bei Kursen der DLRG oder der Wasserwacht, das Schwimmen lernen.