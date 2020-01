Volle Stelle fürs Klima

Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, die Stelle der Klimaschutzbeauftragten im Stellenplan in eine Vollzeitstelle umzuwandeln. Die finanziellen Mittel dafür sollen in den Haushalt eingestellt werden, heißt es in dem Antrag, der in der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 30. Januar, behandelt werden soll. Die Umwandlung würde eine Aufstockung um 14 Stunden pro Woche bedeuten.

In der Antragsbegründung heißt es, dass bei allen Planungen und deren Verwirklichung sowie bei allen Einkäufen und den verwendeten Materialien die Auswirkungen auf das Klima zu berücksichtigen seien. Der Klimaschutzgedanke dürfe nicht mehr wegdiskutiert oder übersehen werden. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, brauche es Beratung, Hilfestellung und intensive Öffentlichkeitsarbeit. Nur so könnten die Veränderungen, ausgelöst durch einen klimaschützenden Fokus auf die Dinge, sowohl von der Verwaltung als auch von den Bürgern nachvollzogen, mitgetragen und letztendlich zu einer Selbstverständlichkeit werden.

Arbeit würde aufgewertet

Die zu Beginn der Legislaturperiode eingerichtete Stelle im Klimaschutz könne dieser Aufgabe nur zum Teil gerecht werden, schließlich handele es sich ja auch nur um eine Teilzeitstelle. Durch die Umwandlung in eine Vollzeitstelle könne dem Klimaschutz in der Stadt noch mehr Rechnung getragen werden und die Stelle für den Klimaschutz bekäme eine Aufwertung und eine neue Sichtbarkeit, die ihr gerechter werde. red