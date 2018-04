Volle Pulle auf die Ohren

Bei der Gruppe "AC/DC" gab es das seit Jahrzehnten. Mit schwerwiegenden Folgen: Bei Sänger Brian Johnson wurden die Haarzellen im Innenohr regelrecht niedergebügelt. Es drohte Hörverlust. Und so entschloss sich Johnson schweren Herzens, auszusteigen. Wer gedacht hatte, "AC/DC" seien am Ende, der musste sich eines Besseren belehren lassen: Die Rock-'n'- Roll-Dinosaurier machten aus der Not eine Tugend und begaben sich auf der Suche nach einem prominenten Ersatz.

Sie fanden ihn in "Guns 'n' Roses"-Frontmann Axl Rose. Der Operetten-König des Hardrocks am Mikrofon der Lärmarbeiter mit dem dumpfen Beat - für viele Fans war das der schiere Wahnsinn! Während das Original durch die großen Arenen dieser Welt tourt, steht in der Altenkunstadter Kleinkunstkneipe "Nepomuk" seit Jahren der "Rock 'n' Roll Train" der wohl bekanntesten "AC/DC"-Coverband unter Volldampf.

Am morgigen Samstag um 21 Uhr gibt sich die Tribute-Band "AB/CD", die vor zwei Jahren ihre Silberhochzeit gefeiert hatte, in der Altenkunstadter Kleinkunstkneipe "Nepomuk" mal wieder die Ehre. stö