Vollbremsung: Schüler verletzt sich im Bus

Als ein Linienbus am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr in der Adelsdorfer Hauptstraße in Richtung Marktplatz unterwegs war, kam ihm in einer engen Kurve auf Höhe der Bahnhofstraße ein Renault Twizy auf seiner Fahrspur entgegen, so dass der Bus stark abgebremst werden musste. Ein Schüler stieß dadurch von innen gegen die Frontscheibe und wurde leicht verletzt. An der Scheibe entstand ebenfalls ein Schaden.

Die Polizei Höchstadt bittet den entgegenkommenden Autofahrer oder Zeugen, sich unter Telefon 09193/63940 zu melden.