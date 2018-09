Vollbremsung mit Folgen

Schwer verletzt wurde eine junge schwangere Frau bei der Vollbremsung eines Stadtbusses am Sonntagvormittag an der Kreuzung Friedrichstraße/Willy-Lessing-Straße. Der Fahrer hatte beim Umschalten der Ampel auf Rotlich eine Vollbremsung eingeleitet. Dadurch wurde eine im Bus sitzende Frau gegen eine Haltestange geworfen und rutschte anschließend in den Fahrgastraum. Eine 59-Jährige wurde gegen die vor ihr befindliche Sitzbank geworfen. Der 63 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock. red