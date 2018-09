Vollbremsung kann Crash nicht verhindern

Trotz Vollbremsung konnte eine 21-jährige VW-Polo-Fahrerin am Mittwochmorgen einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ihr kam im Kurvenverlauf der Hallstadter Straße/Bamberger Straße in Gundelsheim ein Pkw entgegen. Der 49-jährige Audi-Fahrer zog unerwartet nach links auf die Fahrspur der Polo-Fahrerin, so dass beide Fahrzeuge zusammenprallten. Gesamtschaden: rund 8000 Euro.