Vollblutmusiker bereichert Weisendorf seit 25 Jahren

Seit 25 Jahren begeistert Ekkehard Koch Menschen allen Alters für Instrumente und Musik. Anlässlich des silbernen Jubiläums seines Musikstudios fand am Samstag eine Feier im evangelischen Gemeindesaal in Weisendorf statt. "Besonders freue ich mich, dass ich gerade meine erste Schülerin aus dem Jahr 1994 im Publikum entdeckt habe," meint Ekkehard Koch in seiner Ansprache.

Auch Landrat Alexander Tritthart (CSU) und Weisendorfs Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) sprachen ein paar festliche Worte. Der Bürgermeister, der nach eigener Aussage von Klassik bis "Motörhead" alles hört, beschrieb den Vollblutmusiker Ekkehard Koch als einen wichtigen Bestandteil von Weisendorfs Kultur: "Was wäre die Kirchweih ohne Musik? Was wäre der Neujahrsempfang ohne musikalische Umrahmung? Und was wäre die Kirche ohne Orgelspiel?"

Im Anschluss an die Ansprachen folgten kleine Konzerte mit den Schülern des Musikstudios Koch als Stars am Klavier, der Gitarre und am Akkordeon. Neben traditionellen Stücken wie Melodien aus "Peter und der Wolf" oder "Oh when the Saints", gaben die Schüler auch eigene Liedwünsche zum Besten. So wurde zum Beispiel das Thema aus dem "Räuber Hotzenplotz"-Film und die Ninjago-Titelmelodie auf dem Klavier vorgespielt.

Besonders begeistert war das Publikum vom Auftritt der siebenjährigen Hanna Jäger, die zuerst eine mitreißende Blues-Improvisation am Klavier hinlegte und anschließend total cool "Axel F." von Harold Faltermeyer auf dem Keyboard performte.

Nachwuchs am Schlagzeug

Auch Max, der fünfjährige Sohn von Ekkehard Koch und Frau Katja, bekam großen Applaus für seine Leistung am Schlagzeug. Zusammen mit seinem Papa am Mikrofon, dessen ehemaligem Kollegen Sascha Weibart an der E-Gitarre und Schüler Justus Ruhmann am Keyboard lieferte die Band zwei rockige Nummern zum Abschluss des ersten Konzerts: Bei "Don't stop Believing" und "Rockin all over the world" waren die Zuhörer nicht mehr zu bremsen und belohnten die Musiker mit großem Applaus.