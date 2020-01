Oliver "Olli" Gimber, der laut Pressemitteilung witzigste Malermeister Deutschlands, kommt am Samstag, 15. Februar, nach Bad Kissingen und präsentiert ab 20 Uhr sein Programm "Voll auf die 12" im Rossini-Saal. Planlos und auf der Suche nach dem berühmten roten Faden, nimmt er sein Livepublikum mit auf eine Reise voller Witz, Komik und verrückten Geschichten aus seinem Leben als Chef, Unternehmer und Malermeister. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/ 8048 444 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen. de). Foto: Simon Tag