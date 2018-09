Volkstanzkurs in der Museumsgaststätte

Über das Bauernmuseum Bamberger Land bietet Joseph Gerner einen Volkstanzkurs an sechs Abenden im Saal der Museumsgaststätte Schmaus an. Nicht nur Paare, sondern auch Einzelpersonen können sich im Bauernmuseum Bamberger Land unter Telefon 0951/859650 bzw. bauernmuseum@lra-ba.bayern.de oder direkt bei Kursleiter Joseph Gerner, Telefon 0175/2113544, gerner.j@freenet.de anmelden. Der Kurs beginnt am Sonntag, 7. Oktober, von 18 bis 20 Uhr. Letzter Kurstag ist der 11. November (sechs Abende). red