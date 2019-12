Volksschüler packten 30 Päckchen für den Weihnachtskonvoi

Die Volksschule Neuenmarkt-Wirsberg unterstützt einen Weihnachtspäckchen-Konvoi nach Osteuropa. Seit 2001 fährt jeden Dezember ein Konvoi nach Osteuropa, anfangs nach Rumänien, mittlerweile auch nach Bulgarien, Moldawien und in die Ukraine. Dabei steht der Grundgedanke "Kinder helfen Kindern" im Mittelpunkt. Die Geschenke wurden von den Kindern der Volksschule Neuenmarkt-Wirsberg liebevoll verpackt, die eigenes, gut erhaltenes Spielzeug ausgewählt hatten, um es zu verschenken. Der Lions-Club Kulmbach holte dieser Tage 30 Päckchen an der Verbandsschule Neuenmarkt-Wirsberg ab.

Christian Backert: "Unsere gemeinsame Aktion erfolgt hier im Landkreis mit Ladies' Circle. Deutschlandweit waren es im letzten Jahr insgesamt 160 000 Päckchen. 300 Helfer fahren vor Weihnachten mit Lkw und Reisebussen in die Zielländer. Dort verteilen wir die Päckchen."

Mit dabei war auch Julian Trebes vom Lions-Club Kulmbach, der berichtete, dass im letzten Jahr im Landkreis Kulmbach rund 1300 Päckchen zusammengekommen seien. Wie Konrektorin Elisabeth Sachs bemerkte, erleben und erlernen die Kinder beim Päckchenpacken in der Weihnachtszeit, welche Freude es bereitet, zu helfen. Christian Backert sagte zu den Schulkindern: "Wir freuen uns sehr darauf, dieses Jahr auch euer Päckchen und viele weitere liebevoll gepackte Weihnachtsgeschenke in die Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen zu bringen." Insgesamt seien schon mehr als eine Million Weihnachtspäckchen an Kinder verteilt worden. Rei.