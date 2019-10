Volksliedersingen im Pfarrheim

Am Dienstag, 1. Oktober, um 15 Uhr sind alle zum Volksliedersingen im Evangelischen Pfarrheim in der Königshofstraße eingeladen. Im Volkslied stehen der Wein und die Jagd im Mittelpunkt. Daneben werden die bekannten Schlager der Nachkriegszeit gesungen. Freunde der Volkslieder und der alten Schlager sind zu einem gemütlichen Nachmittag voller Erinnerungen an die alte Zeit mit Gesang und Unterhaltung eingeladen. Die Gruppe Miteinander-Füreinander freut sich auf viele sangesfreudige Besucher. Senioren, die nicht mehr so gut singen können und als Zuhörer kommen möchten, sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Es gibt Kaffee und Kuchen. red