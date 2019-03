Volksliedersingen im Awo-Treff

Die Veranstaltung Volksliedersingen findet immer am letzten Freitag im Awo-Treff statt. Ute Häusler begleitet die Gruppe am Klavier. Neue Sänger sind immer willkommen. Die Teilnehmer treffen sich am Freitag, 29. März, um 15 Uhr im Café im Treff am Bürglaßschlösschen. red