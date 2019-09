Coburg 18.09.2019

Volkslieder singen mit Weinfest

Die Veranstaltung "Volksliedersingen" findet am Freitag, 27. September, im Awo-Treff statt. Ute Häusler begleitet die Gruppe am Klavier. Diesmal gibt es im Rahmen des Treffens ab 15 Uhr ein kleines We...