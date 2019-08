Volkslauf zur Kirchweih

Am Samstag, 31. August, veranstaltet die SPD Gundelsheim den 19. Gundelsheimer Volkslauf am Kirchweih-Wochenende. Start ist um 10 Uhr am Tennisverein Gundelsheim. Der befestigte Rundkurs ist vier Kilometer lang und kann wahlweise ein- bis dreimal absolviert werden. Er verläuft im Wiesengrund zwischen Gundelsheim und Hallstadt. Auch in diesem Jahr will man die teilnehmerstärksten Gruppen besonders ehren. Die Siegerehrung findet um 11 Uhr statt.Eine Startgebühr wird erhoben. Kinder unter zwölf Jahren sind frei. Anmeldungen sind bis 15 Minuten vor dem Start möglich. Informationen und Anmeldungen unter der Rufnummer 0951/ 42720 oder per E-Mail an Jonas@Merzbacher.net. red