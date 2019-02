Volkshochschule verschiebt Kochkurs

Die Volkshochschule (VHS) Haßberge teilt mit, dass der für Donnerstag, 7. Februar, geplante Kochkurs "Leckere Teigtaschen aus aller Welt" auf den 28. Februar verschoben wird. Der Kochabend findet von 18 bis 22 Uhr in der Grundschule in Hofheim statt. Mit Kursleiterin Monika Hoffmann bereiten die Teilnehmer unter anderem Ravioli aus Italien, Maultaschen aus Deutschland, Empanadas aus Argentinien, Bolani aus Afghanistan und Sambusa aus Somalia zu. Dazu gibt es Beilagen, Gemüsesoßen und Joghurtdips. Mitzubringen sind Geschirrtuch, Vorratsbehälter und Getränke. Der Kurs findet in Kooperation mit dem Freundeskreis Asyl Hofheim statt. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hassberge.deoder unter der Telefonnummer 09531/6463 erbeten. Auch Koch-Neulinge sind willkommen, teilte die Volkshochschule weiterhin mit. red