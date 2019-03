Volkshochschule sucht Kooperationspartner

Die Volkshochschule in Höchstadt registrierte im vergangenen Jahr 19 385 Teilnehmer-Doppelstunden. Aus Sicht des Bayerischen Volkshochschulverbands zu wenige, um bestimmte Kriterien zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung zu erfüllen. Als eigenständige Volkshochschule bräuchte Höchstadt 30 000 Teilnehmer-Doppelstunden pro Jahr. Der Verband schlägt daher Kooperationen und Verbünde vor, um das zu erreichen. In seiner Sitzung am Montagabend stimmte der Stadtrat einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung zu, im Bereich Bildungsangebot der Höchstadter VHS eine Kooperation mit den Gemeinden Lonnerstadt, Mühlhausen, Vestenbergsgreuth und Wachenroth zu schließen. "Das geht in die richtige Richtung", sagte dazu Bürgermeister Gerald Brehm (JL). Warum nicht auch Gespräche mit Adelsdorf, Hemhofen und Röttenbach führen?, wollte SPD-Sprecher Andreas Hänjes wissen. Adelsdorf kooperiere bereits mit Erlangen, so der Bürgermeister. Die VHS Adelsdorf wird als Außenstelle der VHS Erlangen geführt. Auf die Frage von CSU-Sprecher Alexander Schulz nach Höchstadter Vergleichszahlen aus der Vergangenheit antwortete Bürgermeister Brehm, die seien vor Jahren runter gegangen, würden jetzt aber wieder steigen. Lonnerstadts Bürgermeister Stefan Himpel (FW) ist über Höchstadts Absichten bereits informiert, würde es "absolut begrüßen" und kann für Kurse auch Räume in der Schule anbieten, sogar eine Küche stünde zur Verfügung. Wachenroths Bürgermeister Friedrich Gleits-mann (CSU) ist zwar noch nicht offiziell informiert. Seine Gemeinde sei aber in jede Richtung offen. Auch Kursräume wären vorhanden. ad